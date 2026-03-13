Les aventures de Tintin pendant l’Occupation À travers l’hebdomadaire Coeurs-Vaillants Coudehard Mont-Ormel
Les aventures de Tintin pendant l’Occupation À travers l’hebdomadaire Coeurs-Vaillants Coudehard Mont-Ormel samedi 11 avril 2026.
Les aventures de Tintin pendant l’Occupation À travers l’hebdomadaire Coeurs-Vaillants
Coudehard 3 Route du Mémorial Mont-Ormel Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 17:00:00
fin : 2026-04-11 18:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Cette conférence, animée par le collectionneur Bernard Martin, explore un épisode méconnu de l’histoire éditoriale de Tintin en France. Pendant l’Occupation, c’est l’hebdomadaire Coeurs-Vaillants qui publie les aventures du jeune reporter, déjà très populaire auprès du public. Le journal multiplie sa présence dans ses pages et lui confère une dimension à la fois politique et confessionnelle.
La conférence reviendra sur
– les choix éditoriaux du journal,
– l’image du héros au sein de la presse des années 1940,
– la réinterprétation de Tintin au moment de la Libération. .
Coudehard 3 Route du Mémorial Mont-Ormel 61160 Orne Normandie +33 2 33 67 38 61 memorial.montormel@orne.fr
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English : Les aventures de Tintin pendant l’Occupation À travers l’hebdomadaire Coeurs-Vaillants
L’événement Les aventures de Tintin pendant l’Occupation À travers l’hebdomadaire Coeurs-Vaillants Mont-Ormel a été mis à jour le 2026-03-13 par Conseil départemental de l’Orne