Les aventures de Tintin pendant l’Occupation À travers l’hebdomadaire Coeurs-Vaillants Coudehard Mont-Ormel

Les aventures de Tintin pendant l’Occupation À travers l’hebdomadaire Coeurs-Vaillants

Coudehard 3 Route du Mémorial Mont-Ormel Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 17:00:00

fin : 2026-04-11 18:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Cette conférence, animée par le collectionneur Bernard Martin, explore un épisode méconnu de l’histoire éditoriale de Tintin en France. Pendant l’Occupation, c’est l’hebdomadaire Coeurs-Vaillants qui publie les aventures du jeune reporter, déjà très populaire auprès du public. Le journal multiplie sa présence dans ses pages et lui confère une dimension à la fois politique et confessionnelle.

La conférence reviendra sur

– les choix éditoriaux du journal,

– l’image du héros au sein de la presse des années 1940,

– la réinterprétation de Tintin au moment de la Libération. .

Coudehard 3 Route du Mémorial Mont-Ormel 61160 Orne Normandie +33 2 33 67 38 61 memorial.montormel@orne.fr

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English : Les aventures de Tintin pendant l’Occupation À travers l’hebdomadaire Coeurs-Vaillants

L’événement Les aventures de Tintin pendant l’Occupation À travers l’hebdomadaire Coeurs-Vaillants Mont-Ormel a été mis à jour le 2026-03-13 par Conseil départemental de l’Orne