Les aventures de Volcie (New danse studio) Brive-la-Gaillarde

Les aventures de Volcie (New danse studio)

9 Rue Lucien Rousset Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Spectacle familial contes et musique.

Durée: 40 minutes.

Dès 7 ans.

Participation libre

Infos: 06 02 52 99 28. .

9 Rue Lucien Rousset Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 52 99 28

