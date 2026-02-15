Les aventures de Volcie (New danse studio) Brive-la-Gaillarde
9 Rue Lucien Rousset Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Spectacle familial contes et musique.
Durée: 40 minutes.
Dès 7 ans.
Participation libre
Infos: 06 02 52 99 28. .
9 Rue Lucien Rousset Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 52 99 28
