Les aventures de Winnie l’Ourson Espace Le Ludoval Reims

Les aventures de Winnie l’Ourson

Espace Le Ludoval 1 Place René Clair Reims Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:45:00

fin : 2026-01-24 15:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Tout public

Winnie l’Ourson et ses amis de la Forêt des Rêves Bleus sont très heureux car, aujourd’hui, c’est le grand retour de Jean-Christophe !

Jean-Christophe a bien grandi et a réalisé son plus grand rêve, devenir artiste. Il écrit des histoires, des chansons et fait même quelques dessins.

Mais lorsque sa patronne, Lady Trice, lui demande de trouver la plus merveilleuse des plus merveilleuses idées pour son nouveau livre, c’est la pire des pires choses qui lui arrive la panne d’inspiration !

Jean-Christophe décide alors de retourner dans la forêt des Rêves Bleus, là où toutes ses petites histoires sont devenues de grandes histoires, là où tous les presque impossibles sont devenus possibles, là où toutes ses petites peluches sont devenues… De grands amis !

Chers enfants, chers parents, prenez vos valises remplies de vos plus beaux rêves et partez avec Jean-Christophe à la rencontre de la magie de l’enfance et de Winnie l’ourson et tous ses amis ! .

