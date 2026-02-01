Les Aventures d’Octave et Mélo La BAM Metz

Les Aventures d’Octave et Mélo

Transmettre le goût de la musique aux plus jeunes, c’est la passion d’Adèle Molle, autrice d’un podcast bien connu pour France Musique. Avec cette adaptation pour la scène avec l’Orchestre national de Metz Grand Est, elle nous emmène en balade au fil de l’eau aux côtés de ses héros, Octave et Mélo. Un voyage tantôt calme et limpide comme une source, via une Étude de harpe de Hasselmans, tantôt plus agité, lorsqu’éclate l’orage des Quatre Saisons. Entre récit, chant, extraits musicaux et bruitages en direct au plateau, elle n’oublie pas de faire appel au public pour faire progresser l’action. Coup de cœur assuré pour cette délicieuse odyssée.

Dès 3 ans.

English :

Conveying a taste for music to the young is the passion of Adèle Molle, author of a well-known podcast for France Musique. In this stage adaptation with the Orchestre national de Metz Grand Est, she takes us on a journey along the water alongside her heroes, Octave and Mélo. The journey is as calm and clear as a spring, with a Harp Etude by Hasselmans, as it is more agitated when the storm of the Four Seasons erupts. Between narration, singing, musical excerpts and live sound effects on stage, she never forgets to call on the audience to move the action forward. You’re sure to fall in love with this delightful odyssey.

From age 3.

Adapted from France Musique podcast.

