Les aventures d’Oldelaf et Arnaud Joyet Opération Bretzel Yzeurespace Yzeure vendredi 26 septembre 2025.

Les aventures d’Oldelaf et Arnaud Joyet Opération Bretzel

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Début : Vendredi 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Pour cette soirée d’ouverture, venez armés de votre second, voire troisième degré… Car Oldelaf et son compère Arnaud Joyet vous entraîneront, en chansons, dans les aventures rocambolesques et loufoques de deux bras cassés professionnels !

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com

English :

For this opening night, come armed with your second, or even third degree? Oldelaf and his sidekick Arnaud Joyet will take you on a singing tour of the zany adventures of two professional oddballs!

German :

Für diesen Eröffnungsabend sollten Sie mit Ihrem zweiten oder sogar dritten Grad bewaffnet sein Denn Oldelaf und sein Kollege Arnaud Joyet werden Sie mit ihren Liedern in die unglaublichen und verrückten Abenteuer von zwei professionellen Armleuchtern entführen!

Italiano :

Per questa prima serata, venite armati del vostro secondo o terzo grado? Oldelaf e la sua spalla Arnaud Joyet vi guideranno con le loro canzoni in un viaggio attraverso le avventure bizzarre di due stralunati professionisti!

Espanol :

Para esta noche de estreno, venga armado con su segundo o tercer grado? Oldelaf y su compinche Arnaud Joyet le llevarán en un viaje cantado a través de las extrañas y disparatadas aventuras de dos bichos raros profesionales

