LES AVENTURES DU TRIO LUMIERE – THEATRE 95 Cergy

LES AVENTURES DU TRIO LUMIERE Début : 2026-02-21 à 16:00. Tarif : – euros.

Concert contéBienvenue dans l’univers fabuleux de Karlheinz Stockhausen ! Inspiré de son cycle d’opéras Licht, ce concert imaginé par Le Balcon nous entraîne dans les aventures de trois personnages hauts en couleur, composés d’une trompette, une clarinette et un trombone. Porté par la voix d’un récitant, ce conte déroule en musique leurs histoires et leurs rencontres. Solos, duos, trio donnent vie à cette épopée sonore unique et envoûtante, à vivre en famille.Tout public à partir de 6 ans – 60 minutes

THEATRE 95 ALLEE DES PLATANES 95000 Cergy 95