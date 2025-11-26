Les aventures extraordinaires d’Alphonsine Gaillard Gare Maritime Transatlantique Cherbourg-en-Cotentin

Les aventures extraordinaires d’Alphonsine Gaillard

Gare Maritime Transatlantique Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-26 16:15:00

fin : 2025-12-20

2025-11-26

Les aventures extraordinaires d’Alphonsine Gaillard Une balade contée autour des légendes marines et de l’aventure sous la mer.

Entre théâtre et conte vivant, cette balade théâtralisée vous entraîne sur les pas d’Alphonsine, une jeune exploratrice, curieuse, intrépide et pleine d’humour. Dans le décor majestueux de la Gare Maritime Transatlantique et au cœur des espaces de La Cité de la Mer, elle partage ses récits d’aventures maritimes et sous-marines, mêlant anecdotes historiques, enquêtes et histoires extraordinaires.

Disponibilités en 2025

Les mercredis 26 novembre, 3 décembre, 10 décembre et 17 décembre

Les samedis 29 novembre, 6 décembre, 13 décembre et 20 décembre

Cette aventure audio-guidée d’1h15 est conseillée à partir de 8 ans. Présence d’escaliers stationnement debout prolongé. Information complémentaire et réservation sur citedelamer.com ou en billetterie. .

Gare Maritime Transatlantique Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 20 26 69

