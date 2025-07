Les aventures gastronimques de Violette Fantaisies Gasconnes Saint-Justin

Les aventures gastronimques de Violette Fantaisies Gasconnes Saint-Justin samedi 19 juillet 2025.

Les aventures gastronimques de Violette

Fantaisies Gasconnes 2 Place du Chêne Rond Saint-Justin Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Violette, ancienne fermière aubergiste à Lencouacq, repose ses couteaux plateaux chez Fantaisies Gasconnes pour une nouvelle aventure culinaire !

Imaginez un sandwich de Louisiane appelé « Po Boy »devenir le « Praube Omi », tomates, oignons, salade et magret, avec le secret gourmand de Violette !

Violette, ancienne fermière aubergiste à Lencouacq, repose ses couteaux plateaux chez Fantaisies Gasconnes pour une nouvelle aventure culinaire !

Imaginez un sandwich de Louisiane appelé « Po Boy », créé au début du XXème siècle par 2 restaurateurs de la Nouvelle-Orléans qui le distribuaient gratuitement aux travailleurs en grève sur le port, les « poor boys », devenir le « Praube Omi », tomates, oignons, salade et magret, avec le secret gourmand de Violette !

Venez découvrir cette recette revisitée ! .

Fantaisies Gasconnes 2 Place du Chêne Rond Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 49 61 72 fantaisiesgasconnes@gmail.com

English : Les aventures gastronimques de Violette

Violette, a former farmer and innkeeper in Lencouacq, returns to Fantaisies Gasconnes for a new culinary adventure!

Imagine a Louisiana sandwich called « Po Boy » becoming « Praube Omi », tomatoes, onions, salad and duck breast, with Violette’s gourmet secret!

German : Les aventures gastronimques de Violette

Violette, eine ehemalige Bäuerin und Gastwirtin aus Lencouacq, legt ihre Messer bei Fantaisies Gasconnes für ein neues kulinarisches Abenteuer zur Seite!

Stellen Sie sich vor, ein Sandwich aus Louisiana namens « Po Boy » wird zum « Praube Omi », Tomaten, Zwiebeln, Salat und Entenbrust, mit Violettes Gourmetgeheimnis!

Italiano :

Violette, ex contadina e locandiera di Lencouacq, posa i coltelli piatti di Fantaisies Gasconnes per una nuova avventura culinaria!

Immaginate un panino della Louisiana chiamato « Po Boy » che diventa « Praube Omi », pomodori, cipolle, insalata e petto d’anatra, con il segreto gastronomico di Violette!

Espanol : Les aventures gastronimques de Violette

Violette, antigua granjera y posadera de Lencouacq, deja los cuchillos planos de las Fantaisies Gasconnes por una nueva aventura culinaria

Imagínese un bocadillo de Luisiana llamado « Po Boy » convertido en « Praube Omi », tomates, cebollas, ensalada y magret de pato, ¡con el secreto gourmet de Violette!

L’événement Les aventures gastronimques de Violette Saint-Justin a été mis à jour le 2025-07-13 par OT Landes d’Armagnac