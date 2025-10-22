LES AVENTURES MAGIQUES DE LILI Savigny-en-Véron

LES AVENTURES MAGIQUES DE LILI Savigny-en-Véron mercredi 22 octobre 2025.

LES AVENTURES MAGIQUES DE LILI

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22 2025-10-29

Lili, la petite magicienne du Véron, se trompe souvent dans ses formules magiques ! Cette fois-ci, elle a égaré tous les ingrédients de son philtre de bonheur parmi les œuvres du musée… Comment va-t-elle rendre les gens heureux ? Venez l’aider dans sa quête aux ingrédients perdus !

Visite-atelier dans le cadre du Festival Confluence, en partenariat avec La Générale des Mômes

De 3 à 6 ans

5€ par participant / Gratuit pour un accompagnateur

RDV au musée du Véron 80 route de Candes 37420 SAVIGNY-EN-VÉRON

Nombre de places limité Réservations indispensables au 02 47 58 09 05 5 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

Lili, the little magician from Le Véron, often makes mistakes with her magic formulas! This time, she’s misplaced all the ingredients for her happy potion among the museum’s works of art? How will she make people happy? Come and help her in her quest for the lost ingredients!

German :

Lili, die kleine Zauberin aus dem Véron, hat sich oft in ihren Zauberformeln geirrt! Dieses Mal hat sie alle Zutaten für ihren Glückszauber unter den Kunstwerken des Museums verlegt Wie soll sie die Menschen glücklich machen? Helfen Sie ihr bei ihrer Suche nach den verlorenen Zutaten!

Italiano :

Lili, la piccola maga di Le Véron, sbaglia spesso le sue formule magiche! Questa volta ha smarrito tutti gli ingredienti della sua pozione della felicità tra le opere del museo? Come farà a rendere felici le persone? Venite ad aiutarla nella ricerca degli ingredienti perduti!

Espanol :

Lili, la pequeña maga de Le Véron, a menudo se equivoca con sus fórmulas mágicas Esta vez, ha extraviado todos los ingredientes de su poción de la felicidad entre las obras del museo? ¿Cómo va a hacer feliz a la gente? Ayúdala a encontrar los ingredientes perdidos

