Les aventurières du vélo Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 20:30 – 22:30

Gratuit : non Tarifs : 6€/4€/3€

LES AVENTURIÈRES DU VÉLODocumentaire écrit et réalisé par Nina Toussaint, Juliette SenikFrance, Belgique, 202452minÀ l’aube du XXe siècle, une invention, la bicyclette, va transformer le mode de vie, et, au-delà de ce que les inventeurs auraient pu imaginer, projeter irrésistiblement les femmes vers leur émancipation.Les pionnières du vélo s’appellent Hélène Dutrieu, Amelie Rother, Annie Londonderry, Kittie Knox, Alfonsina Strada… Nées en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis ou en Italie, ces femmes audacieuses ont osé s’aventurer dans l’univers naissant de la bicyclette. À une époque où l’on cherchait mille prétextes pour interdire aux femmes la pratique de ce nouvel engin, jugé dangereux et indécent, elles ont pourtant défié l’ordre établi. Projection précédée de 2 courts métrages et suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Manon Aubel Cette séance, proposée par Ciné Femmes fait partie de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/



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