Les aventuriers de la hache perdue ! Alignement de Guernangoué Roudouallec

Les aventuriers de la hache perdue ! Alignement de Guernangoué Roudouallec samedi 20 septembre 2025.

Les aventuriers de la hache perdue ! 20 et 21 septembre Alignement de Guernangoué Morbihan

Podcasts à écouter sur site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ou comment valoriser six sites archéologiques grâce à une aventure totalement originale de voyage dans le temps !

Dans le cadre d’un projet EAC avec le conteur Achille Grimaud, 48 élèves de 6e du collège Jean-Corentin Carré au Faouët ont participé à toutes les étapes de création d’une œuvre fictive pour raconter le patrimoine archéologique local.

Alignement de Guernangoué Guernangoué 56110 Roudouallec Roudouallec 56110 Morbihan Bretagne 0675887547 https://roudouallec.bzh/lalignement-de-guernangoue https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091648 Parking dans la parcelle attenante

Ou comment valoriser six sites archéologiques grâce à une aventure totalement originale de voyage dans le temps !

La Bande à Grimaud