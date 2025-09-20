« Les Aventuriers de la lecture » – le club mensuel des 9-15 ans Bibliothèque Benoîte Groult Paris

« Les Aventuriers de la lecture » – le club mensuel des 9-15 ans Bibliothèque Benoîte Groult Paris samedi 20 septembre 2025.

Viens partager avec d’autres passionnés de ton âge tes coups de

cœur. Qu’il s’agisse d’un film que tu as aimé, d’un livre que tu as dévoré, d’un jeu que tu as découvert, d’une BD que tu as adorée, tous les sujets sont permis !



Si tu te sens toi aussi l’âme d’un aventurier ou d’une aventurière, prends part à ce rendez-vous mensuel pour rencontrer d’autres personnes,

se découvrir de nouveaux centres d’intérêts, bref, discuter !

Chaque 3ème samedi du mois, à 16h30. Inscris-toi à la séance de ce mois-ci sur notre page billetweb

Et note dès à présent la date du RDV suivant : samedi 18 octobre

Tu as entre 9 et 15 ans et tu veux partager tes passions ? Mangas, jeux de société, romans, films, bandes dessinées, jeux vidéo, etc. : Carte blanche pour parler de ce que tu aimes !

Le samedi 20 septembre 2025

de 16h30 à 17h30

gratuit

Réservation sur place ou par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr

Public jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T19:30:00+02:00

fin : 2025-09-20T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-20T16:30:00+02:00_2025-09-20T17:30:00+02:00

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr