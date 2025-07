Les Aventuriers de la Rade Plage verte Cherbourg-en-Cotentin

Les Aventuriers de la Rade Plage verte Cherbourg-en-Cotentin jeudi 24 juillet 2025.

Les Aventuriers de la Rade

Plage verte Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-24 11:00:00

fin : 2025-08-01 19:00:00

Date(s) :

2025-07-24

Les Aventuriers de la Rade.

Du fun, du sport et du défi en équipe !

Cet été, venez relever le défi des Aventuriers de la Rade, une animation inédite inspirée d’une célèbre émission télévisée ! Tout au long de la semaine, le public est invité à s’entraîner sur un parcours d’obstacles, et à tester ses capacités physiques et mentales en vue de participer au grand tournoi final, qui se tiendra le 30 juillet.

Au programme

– Épreuves sportives

– Défis de mémoire

– Exercice de logique

– Tests de courage

– Et pour finir… la redoutable course d’orientation !

2 créneaux pour se défier selon l’âge

14h pour les 11-16 ans

17h pour les adultes et les familles

Formez votre équipe de 5 joueurs (ou laissez le hasard faire les choses), et venez tenter de remporter le gros lot en franchissant toutes les épreuves ensemble !

Inscriptions obligatoires par mail à

evenementiel@cherbourg.fr ou sur place (dans les limites des places disponibles)

Merci d’envoyer les infos suivantes pour chaque participant

– Nom de l’équipe (si connue)

– Nom et prénom

– Numéro de téléphone

– Adresse mail

– Âge et date de naissance

– Personne à contacter en cas d’urgence

– Allergies particulières ?

Tenue sportive et baskets demandés.

Plage verte Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 50 79 18 07

English : Les Aventuriers de la Rade

Les Aventuriers de la Rade.

Fun, sport and team challenge!

This summer, come and take up the challenge of Les Aventuriers de la Rade, a brand new event inspired by a famous TV show! Throughout the week, the public is invited to train on an obstacle course, and test their physical and mental capacities with a view to taking part in the grand final tournament, to be held on July 30.

On the program

– Sports events

– Memory challenges

– Logic exercises

– Courage tests

– And finally… the dreaded orienteering race!

2 slots to challenge your age group:

2pm: for 11-16 year-olds

5pm: for adults and families

Form your own team of 5 players (or leave it to chance), and come and try to win the grand prize by completing all the challenges together!

Registration required by e-mail to

evenementiel@cherbourg.fr or on site (subject to availability)

Please send the following information for each participant:

– Team name (if known)

– First and last name

– Telephone number

– E-mail address

– Age and date of birth

– Person to contact in case of emergency

– Special allergies?

Sportswear and sneakers required.

German :

Die Abenteurer der Rade.

Spaß, Sport und Herausforderung im Team!

Stellen Sie sich diesen Sommer der Herausforderung der « Aventuriers de la Rade », einer neuen Animation, die von einer berühmten Fernsehsendung inspiriert wurde! Die ganze Woche über sind die Zuschauer eingeladen, auf einem Hindernisparcours zu trainieren und ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten zu testen, um am großen Abschlussturnier am 30. Juli teilzunehmen.

Auf dem Programm stehen:

– Sportliche Prüfungen

– Gedächtnisherausforderungen

– Logikübungen

– Mutproben

– Und zum Schluss … der gefürchtete Orientierungslauf!

2 Zeitfenster, um sich je nach Alter herauszufordern:

14 Uhr: für 11- bis 16-Jährige

17 Uhr: für Erwachsene und Familien

Stellt ein Team aus 5 Spielern zusammen (oder überlasst es dem Zufall) und kommt und versucht, den Hauptpreis zu gewinnen, indem ihr alle Prüfungen gemeinsam meistert!

Anmeldungen sind erforderlich per E-Mail an

evenementiel@cherbourg.fr oder vor Ort (im Rahmen der verfügbaren Plätze)

Bitte senden Sie für jeden Teilnehmer die folgenden Informationen:

– Name des Teams (falls bekannt)

– Name und Vorname

– Telefonnummer

– E-Mail-Adresse

– Alter und Geburtsdatum

– Person, die im Notfall kontaktiert werden soll

– Besondere Allergien ?

Sportliche Kleidung und Turnschuhe erbeten.

Italiano :

Gli avventurieri della Rade.

Divertimento, sport e sfide di squadra!

Quest’estate, venite a raccogliere la sfida de Les Aventuriers de la Rade, un nuovissimo evento ispirato a un famoso programma televisivo! Per tutta la settimana, il pubblico è invitato ad allenarsi su un percorso a ostacoli e a mettere alla prova le proprie capacità fisiche e mentali per partecipare al gran torneo finale, che si terrà il 30 luglio.

In programma:

– Eventi sportivi

– Sfide di memoria

– Esercizi di logica

– Prove di coraggio

– E infine… la temuta gara di orienteering!

2 slot per sfidare la propria fascia d’età:

14:00: per i ragazzi dagli 11 ai 16 anni

ore 17.00: per adulti e famiglie

Formate la vostra squadra di 5 giocatori (o lasciatela al caso) e venite a provare a vincere il jackpot completando tutte le prove insieme!

È necessario iscriversi via e-mail all’indirizzo

evenementiel@cherbourg.fr o in loco (in base alla disponibilità)

Si prega di inviare le seguenti informazioni per ogni partecipante:

– Nome della squadra (se noto)

– Nome e cognome

– Numero di telefono

– Indirizzo e-mail

– Età e data di nascita

– Persona da contattare in caso di emergenza

– Eventuali allergie particolari?

Sono richiesti abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica.

Espanol :

Les Aventuriers de la Rade.

¡Diversión, deporte y retos en equipo!

Este verano, ven y acepta el reto de Les Aventuriers de la Rade, un nuevo evento inspirado en un famoso programa de televisión Durante toda la semana, el público está invitado a entrenarse en una carrera de obstáculos y a poner a prueba sus capacidades físicas y mentales con vistas a participar en la gran final, que se celebrará el 30 de julio.

En el programa:

– Pruebas deportivas

– Desafíos de memoria

– Ejercicios de lógica

– Pruebas de valor

– Y por último… ¡la temida carrera de orientación!

2 franjas horarias para desafiar a tu grupo de edad:

14h: para jóvenes de 11 a 16 años

17 h: para adultos y familias

Forma tu equipo de 5 jugadores (o déjalo al azar), ¡y ven a intentar ganar el premio gordo completando todas las pruebas juntos!

Debes inscribirte por correo electrónico en

evenementiel@cherbourg.fr o in situ (según disponibilidad)

Por favor, envíe la siguiente información para cada participante:

– Nombre del equipo (si se conoce)

– Nombre y apellidos

– Número de teléfono

– Dirección de correo electrónico

– Edad y fecha de nacimiento

– Persona de contacto en caso de emergencia

– ¿Alguna alergia en particular?

Se requiere ropa deportiva y zapatillas.

