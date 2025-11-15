LES AVENTURIERS DE MINUIT Rue du 11 Novembre 1918 Cornebarrieu

Rue du 11 Novembre 1918 L’ARIA Cornebarrieu Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Début : 2025-11-15 20:30:00

2025-11-15

1893. Alors qu’Arthur Conan Doyle, lassé de son célèbre détective, prépare l’assassinat de Sherlock Holmes, une jeune femme lui demande de l’aider à sauver son frère injustement arrêté.

Des docks embrumés de Londres à la mystérieuse lande de la frontière écossaise, d’ énigmes en tribulations, les deux écrivains vont voyager au pays du frisson, du rire et de l’aventure ! 15 .

Rue du 11 Novembre 1918 L’ARIA Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

English :

1893. As Arthur Conan Doyle, fed up with his famous detective, plots the murder of Sherlock Holmes, a young woman asks him to help save her unjustly arrested brother.

German :

1893. Während Arthur Conan Doyle seines berühmten Detektivs überdrüssig ist und die Ermordung von Sherlock Holmes plant, bittet ihn eine junge Frau, ihr bei der Rettung ihres zu Unrecht verhafteten Bruders zu helfen.

Italiano :

1893. Mentre Arthur Conan Doyle, stufo del suo famoso detective, trama l’omicidio di Sherlock Holmes, una giovane donna gli chiede di aiutarla a salvare il fratello ingiustamente arrestato.

Espanol :

1893. Mientras Arthur Conan Doyle, harto de su famoso detective, trama el asesinato de Sherlock Holmes, una joven le pide ayuda para salvar a su hermano, injustamente detenido.

