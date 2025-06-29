LES AVENTURIERS DE MINUIT – GARE DU MIDI Biarritz

LES AVENTURIERS DE MINUIT Début : 2026-05-16 à 20:30. Tarif : – euros.

ENTRACTES ORGANISATIONS EN ACCORD AVEC PASCAL LEGROS ORGANISATIONS PRÉSENTE : LES AVENTURIERS DE MINUITAprès le succès du « Cercle de Whitechapel », des « Voyageurs du Crime » et « L’heure des Assassins », voici « LesAventuriers de Minuit », une nouvelle comédie policière pleine de rebondissements : quand Jules Verne et Arthur ConanDoyle défient le crime !1893. Alors qu’Arthur Conan Doyle, lassé de son célèbre détective, prépare l’assassinat de Sherlock Holmes, une jeune femmelui demande de l’aider a sauver son frère injustement arrêté. D’abord réticent, le romancier se voit entraîné dans une enquêteinattendue par l’insistance d’un visiteur français qui rêve de vivre de « vraies » aventures avant d’être trop vieux : Jules Verne.Des docks embrumés de Londres à la mystérieuse lande de la frontière écossaise, d’énigmes en tribulations, les deux écrivainsvont voyager au pays du frisson, du rire et de l’aventure !Une comédie policière enlevée où s’entrecroisent le suspens, l’émotion et l’humour !

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz