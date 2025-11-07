Les Aventuriers de minuit La Coupole Saint-Loubès

Les Aventuriers de minuit La Coupole Saint-Loubès vendredi 7 novembre 2025.

Les Aventuriers de minuit Vendredi 7 novembre, 20h30 La Coupole Gironde

Tout public à partir de 12 ans

Normal 18€ . Réduit 14€

Moins de 26 ans 11€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T20:30:00 – 2025-11-07T22:00:00

Fin : 2025-11-07T20:30:00 – 2025-11-07T22:00:00

1893. Alors qu’Arthur Conan Doyle, lassé de son célèbre détective, prépare l’assassinat de Sherlock Holmes, une jeune femme lui demande de l’aider à sauver son frère injustement arrêté.

D’abord réticent, le romancier se voit entraîner dans une enquête inattendue par l’insistance d’un visiteur français qui rêve de vivre de « vraies » aventures avant d’être trop vieux : Jules Verne.

Des docks embrumés de Londres à la mystérieuse lande de la frontière écossaise, d’énigmes en tribulations, les deux écrivains vont voyager au pays du frisson, du rire et de l’aventure !

Mise en scène de Elie Rapp et Ludovic Laroche.

Avec Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Nicolas Saint-Georges, Stéphanie Bassibey

La Coupole 36 chemin de Nice, 33450 Saint-Loubes Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556686706 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lacoupole.org/programmation/les-aventuriers-de-minuit/ »}]

Après Le Cercle de Whitechapel, Les Voyageurs du Crime, et L’heure des Assassins, voici votre nouvelle comédie policière. Quand Jules Verne et Arthur Conan Doyle défient le crime ! Ludovic Laroche Julien et Florence Lefebvre

Pascal Legros Organisation