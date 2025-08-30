Les Aventuriers de Minuit La Forgerie, Wassy Wassy

Les Aventuriers de Minuit Samedi 6 juin 2026, 20h30 La Forgerie, Wassy Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T20:30:00 – 2026-06-06T23:00:00

Fin : 2026-06-06T20:30:00 – 2026-06-06T23:00:00

1893. Arthur Conan Doyle, lassé de Sherlock Holmes, prépare l’assassinat de son héros. Une jeune femme lui demande de sauver son frère injustement arrêté. Réticent, il se voit entraîné dans une enquête inattendue grâce à l’insistance d’un visiteur français rêvant d’aventures : Jules Verne. Des docks londoniens aux landes écossaises, entre énigmes et tribulations, les deux écrivains plongent dans une comédie policière survoltée, mêlant frisson, rire et aventure.

Durée : 1h30.

La Forgerie, Wassy 23 place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/LaForgerie/;https://www.instagram.com/laforgeriewassy/;https://twitter.com/LaForgerieWassy [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr/billetterie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l’instar des théâtres parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes susceptible d’abriter également les jeux sportifs ou l’éducation physique pour les scolaires. Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (295 places dont 8 PMR) et doté d’un bel espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie à Wassy a retrouvé, en plus d’être moderne et fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de plusieurs arts et de plusieurs courants.

Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d’actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille également des séances de cinéma.

A noter : il est possible de louer La Forgerie.

Comédie policière pleine de mystère et d’humour, où Arthur Conan Doyle et Jules Verne se lancent dans une enquête trépidante entre Londres et l’Écosse.