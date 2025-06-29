LES AVENTURIERS DE MINUIT – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

LES AVENTURIERS DE MINUIT Début : 2026-05-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Les Aventuriers de minuit« La nouvelle comédie policière Julien et Florence Lefebvre ! »Une comédie policière Julien et Florence LefebvreMise en scène de Elie Rapp et Ludovic LarocheAvec Stéphanie Bassibey, Émilie Cazenave, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jeanne Réot, Nicolas Saint-Georges Vidéo Sébastien MizermontCostumes Axel BoursierLumières Franck ZiembaMusiques et création sonore Hervé Devolder 1893. Alors qu’Arthur Conan Doyle, lassé de son célèbre détective, prépare l’assassinat de Sherlock Holmes, une jeune femme lui demande de l’aider à sauver son frère injustement arrêté. D’abord réticent, le romancier se voit entraîner dans une enquête inattendue par l’insistance d’un visiteur français qui rêve de vivre de vraies aventures avant d’être trop vieux : Jules Verne.Des docks embrumés de Londres à la mystérieuse lande de la frontière écossaisse, d’énigmes en tribulations, les deux écrivains vont voyager au pays du frisson, du rire et de l’aventure !

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63