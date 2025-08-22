Les aventuriers de minuit Théâtre municipal Sens

Les aventuriers de minuit Théâtre municipal Sens jeudi 22 janvier 2026.

Les aventuriers de minuit

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Pascal Legros organisation et Le Renard Argenté présentent

Une comédie policière de Julien et Florence Lefebvre

1893. Alors qu’Arthur Conan Doyle, lassé de son célèbre détective, prépare l’assassinat de Sherlock

Holmes, une jeune femme lui demande de l’aider à sauver son frère injustement arrêté.

D’abord réticent, le romancier se voit entraîner dans une enquête inattendue par l’insistance d’un visiteur français qui rêve de vivre de vraies aventures avant d’être trop vieux Jules Verne.

Des docks embrumés de Londres à la mystérieuse lande de la frontière écossaise, d’énigmes en tribulations, les deux écrivains vont voyager au pays du frisson, du rire et de l’aventure !

Mise en scène Elie Rapp et Ludovic Laroche

Avec Stéphanie Bassibey, Émilie Cazenave, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jeanne Réot, Nicolas Saint-Georges

Vidéo Sébastien Mizermont

Costumes Axel Boursier

Lumières Franck Ziemba

Musiques Hervé Devolder .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

English : Les aventuriers de minuit

German : Les aventuriers de minuit

Italiano :

Espanol :

L’événement Les aventuriers de minuit Sens a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Sens et Sénonais