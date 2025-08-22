Les aventuriers de minuit Théâtre municipal Sens
Les aventuriers de minuit Théâtre municipal Sens jeudi 22 janvier 2026.
Les aventuriers de minuit
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 20:30:00
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Pascal Legros organisation et Le Renard Argenté présentent
Une comédie policière de Julien et Florence Lefebvre
1893. Alors qu’Arthur Conan Doyle, lassé de son célèbre détective, prépare l’assassinat de Sherlock
Holmes, une jeune femme lui demande de l’aider à sauver son frère injustement arrêté.
D’abord réticent, le romancier se voit entraîner dans une enquête inattendue par l’insistance d’un visiteur français qui rêve de vivre de vraies aventures avant d’être trop vieux Jules Verne.
Des docks embrumés de Londres à la mystérieuse lande de la frontière écossaise, d’énigmes en tribulations, les deux écrivains vont voyager au pays du frisson, du rire et de l’aventure !
Mise en scène Elie Rapp et Ludovic Laroche
Avec Stéphanie Bassibey, Émilie Cazenave, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jeanne Réot, Nicolas Saint-Georges
Vidéo Sébastien Mizermont
Costumes Axel Boursier
Lumières Franck Ziemba
Musiques Hervé Devolder .
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
English : Les aventuriers de minuit
German : Les aventuriers de minuit
Italiano :
Espanol :
L’événement Les aventuriers de minuit Sens a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Sens et Sénonais