LES AVENTURIERS DU CANAL Aron Mayenne

Soirée projection et une rando animée les 13 et 14 juin prochains à la salle des sports à Aron

Organisé par l’association Chemins Nature et Patrimoine Aronnais, sur le thème de l’histoire du canal déviant l’Aron à Marcillé la Ville et alimentant la série des étangs d’Aron, et sa mise en valeur au profit de la collectivité en faisant ressortir des éléments du quotidien des générations qui nous ont précédées par une exposition à thèmes et la narration ou la mise en scène d’histoires humaines rapportées par la littérature ou la tradition orale, y compris les mythes et légendes…

– Projection photos, animation enfants de l’Ecole d’Aron le vendredi 13 juin 19h30.

– Balade contée le samedi 14 juin à partir de 13h30. Inscriptions au 06 87 70 45 73 .

Aron 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 6 87 70 45 73 gerard.madiot0102@gmail.com

English :

Screening evening and an animated walk on June 13 and 14 at the Aron sports hall

German :

Filmabend und eine animierte Wanderung am 13. und 14. Juni in der Sporthalle in Aron

Italiano :

Una serata di proiezioni di film e una passeggiata animata il 13 e 14 giugno presso il palazzetto dello sport di Aron

Espanol :

Proyección de películas y animada marcha los días 13 y 14 de junio en el pabellón polideportivo de Aron

