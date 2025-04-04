Les Aventuriers du Milieu de Loire Journée nature pour les 6-12 ans spéciale Les dinosaures d’aujourd’hui Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire
Les Aventuriers du Milieu de Loire Journée nature pour les 6-12 ans spéciale Les dinosaures d’aujourd’hui Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire mercredi 15 avril 2026.
Les Aventuriers du Milieu de Loire Journée nature pour les 6-12 ans spéciale Les dinosaures d’aujourd’hui
Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Votre enfant a entre 6 et 12 ans et a envie de découvrir la nature en s’amusant ! Ces journées sont faites pour lui !
Du dinosaure à l’oiseau, il n’y a qu’un saut. Archéologues en herbe, menons l’enquête pour rétablir la vérité les dinosaures vivent encore parmi nous, cachés dans leurs costumes de plumes. .
Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
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English : Les Aventuriers du Milieu de Loire Journée nature pour les 6-12 ans spéciale Les dinosaures d’aujourd’hui
L’événement Les Aventuriers du Milieu de Loire Journée nature pour les 6-12 ans spéciale Les dinosaures d’aujourd’hui Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Bourgogne Coeur de Loire