Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Les maîtres du ciel Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire

Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Les maîtres du ciel

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-08 16:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Votre enfant a entre 6 et 12 ans et a envie de découvrir la nature en s’amusant ? Cette journée est faite pour lui ! Mercredi 8 avril, les enfants partiront à des oiseaux qui ont conquis les cieux.

Du tout petit Roitelet huppé au grand Héron cendré, ils deviendront incollables à leur sujet ! .

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Les maîtres du ciel

L’événement Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Les maîtres du ciel Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)