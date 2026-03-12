Les aventuriers du temps Dans la cuisine préhistorique Grottes d’Azé Azé

Les aventuriers du temps Dans la cuisine préhistorique Grottes d’Azé Azé mardi 14 avril 2026.

Les aventuriers du temps Dans la cuisine préhistorique

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:30:00
fin : 2026-04-14 15:30:00

Date(s) :
2026-04-14

Envie d’allumer un feu ? De chasser le renne ou le bison ? Homo azeratus vous attend pour vous initier aux gestes de la Préhistoire et vous faire goûter une galette du Néolithique.   .

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23  grottes.aze@saoneetloire71.fr

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English :

L’événement Les aventuriers du temps Dans la cuisine préhistorique Azé a été mis à jour le 2026-03-12 par Grottes d’Azé

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