Les aventuriers du temps Dans la cuisine préhistorique Grottes d’Azé Azé

Les aventuriers du temps Dans la cuisine préhistorique Grottes d’Azé Azé mercredi 15 avril 2026.

Les aventuriers du temps Dans la cuisine préhistorique

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 15:30:00

Date(s) :
2026-04-15

Ocre, silex, charbon, voilà ce que vous devrez utiliser pour devenir un véritable artiste de la Préhistoire.   .

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23  grottes.aze@saoneetloire71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les aventuriers du temps Dans la cuisine préhistorique Azé a été mis à jour le 2026-03-12 par Grottes d’Azé

Prochains événements à Azé