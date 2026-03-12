Les aventuriers du temps Dans la cuisine préhistorique Grottes d’Azé Azé
Les aventuriers du temps Dans la cuisine préhistorique Grottes d’Azé Azé mercredi 15 avril 2026.
Les aventuriers du temps Dans la cuisine préhistorique
Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 15:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Ocre, silex, charbon, voilà ce que vous devrez utiliser pour devenir un véritable artiste de la Préhistoire. .
Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 grottes.aze@saoneetloire71.fr
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English :
L’événement Les aventuriers du temps Dans la cuisine préhistorique Azé a été mis à jour le 2026-03-12 par Grottes d’Azé