Les Bacchantes Stade Maurice David Aix-en-Provence

Les Bacchantes Stade Maurice David Aix-en-Provence dimanche 16 novembre 2025.

Les Bacchantes

Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 10h. Stade Maurice David 20 avenue Marcel Pagnol, Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Les Bacchantes donnent rendez-vous aux aixois et aixoises où l’ensemble des participants est soumis à un dress code filles et garçons, âgés de 16 ans au moins, sont invités à porter une moustache (naturelle, collée ou dessinée).

Née d’une idée et d’un concept simples, empruntés à nos amis australiens, cette course caritative ayant comme support les maladies masculines et plus précisément le cancer de la prostate a vu le jour à Paris en 2012.

L’intégralité de l’inscription des participants sera reversée à la recherche et participera au financement de l’étude « S’accomplir avec les Bacchantes ».

Le Docteur David Barriol, Chirurgien urologue, Président de l’Association les Bacchantes Aix-en-Provence, présente en quelques mots cette étude qui évalue l’amélioration de la qualité de vie des patients opérés d’un cancer de la prostate suite à un accompagnement comprenant activité physique, diététique et aspect psychologique.



L’équipe des Bacchantes vous propose un nouveau tracé depuis le stade Maurice-David et au cœur du centre historique d’Aix-en-Provence.

Une fois la ligne franchie, autour du Buffet des Bacchantes, chaque coureur pourra refaire sa course, en parler avec ses amis, ses collègues ou tout simplement avec d’autres coureurs. .

Stade Maurice David 20 avenue Marcel Pagnol, Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Les Bacchantes is an event for the people of Aix-en-Provence, where all participants are subject to a dress code: boys and girls aged 16 and over are invited to wear a moustache (natural, glued or drawn).

German :

Die Bacchantinnen geben den Aachenerinnen und Aachenern ein Stelldichein, bei dem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einem Dresscode unterliegen: Mädchen und Jungen, die mindestens 16 Jahre alt sind, werden gebeten, einen Schnurrbart zu tragen (natürlich, angeklebt oder gezeichnet).

Italiano :

I Bacchantes sono un incontro per gli abitanti di Aix-en-Provence, in cui tutti i partecipanti sono soggetti a un codice di abbigliamento: i ragazzi e le ragazze dai 16 anni in su sono invitati a portare i baffi (naturali, incollati o disegnati).

Espanol :

Las Bacantes son un encuentro de los habitantes de Aix-en-Provence, en el que todos los participantes están sujetos a un código de vestimenta: los chicos y chicas mayores de 16 años están invitados a llevar bigote (natural, pegado o dibujado).

