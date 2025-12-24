Les Backstages de l’Union Plateau radio #1, Théâtre de l’Union Limoges

Les Backstages de l’Union Plateau radio #1

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Le Théâtre de l’Union lance une nouvelle aventure mêlant création théâtrale contemporaine et radio dans le cadre du temps fort Attention Nouvelle Génération ! .

Un groupe de 8 jeunes (18-30 ans) suivra le processus de création de trois spectacles, des résidences aux représentations, tout en se formant pour animer des émissions radio autour des sujets qui les passionnent et en lien avec les équipes artistiques. Une belle occasion de découvrir les coulisses d’un temps fort théâtral !

Renseignements auprès du théâtre (en lien). .

