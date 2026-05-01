Les Bacouettes fêtent les voisins Fresney-le-Puceux
Les Bacouettes fêtent les voisins Fresney-le-Puceux dimanche 31 mai 2026.
Fresney-le-Puceux
Les Bacouettes fêtent les voisins
Maison coeur de bourg Fresney-le-Puceux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 18:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Les Bacouettes fêtent les voisins
Rendez-vous le 30 mai dès 18h pour la Fête des voisins !
Au programme
Barbecue à disposition (chacun ramène de quoi manger )
Concert du groupe MOBA + DJ set Wisowl & Dj T1M4R
De quoi boire un verre et passer un super moment tous ensemble
Le principe est simple on se retrouve, on partage, on échange… et on profite d’un moment convivial entre Bacouettes !
Le CMJ prépare également quelques animations .
Maison coeur de bourg Fresney-le-Puceux 14680 Calvados Normandie asso.bacouettes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Bacouettes fêtent les voisins
Bacouettes celebrate their neighbours
L’événement Les Bacouettes fêtent les voisins Fresney-le-Puceux a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Suisse Normande