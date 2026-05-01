Fresney-le-Puceux

Les Bacouettes fêtent les voisins

Maison coeur de bourg Fresney-le-Puceux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 18:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Les Bacouettes fêtent les voisins

Rendez-vous le 30 mai dès 18h pour la Fête des voisins !

Au programme

Barbecue à disposition (chacun ramène de quoi manger )

Concert du groupe MOBA + DJ set Wisowl & Dj T1M4R

De quoi boire un verre et passer un super moment tous ensemble

Le principe est simple on se retrouve, on partage, on échange… et on profite d’un moment convivial entre Bacouettes !

Le CMJ prépare également quelques animations .

Maison coeur de bourg Fresney-le-Puceux 14680 Calvados Normandie asso.bacouettes@gmail.com

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English : Les Bacouettes fêtent les voisins

Bacouettes celebrate their neighbours

L’événement Les Bacouettes fêtent les voisins Fresney-le-Puceux a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Suisse Normande