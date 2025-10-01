Les Bad Guys 2 Centre culturel Claude Vigée Bischwiller

Les Bad Guys 2 Centre culturel Claude Vigée Bischwiller mercredi 1 octobre 2025.

Les Bad Guys 2 Mercredi 1 octobre, 15h00 Centre culturel Claude Vigée Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T15:00:00 – 2025-10-01T16:44:00

Fin : 2025-10-01T15:00:00 – 2025-10-01T16:44:00

Un goûter est offert à l’issue de la séance !

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=XA4EI »}]

Ciné-goûter – Un loup, un serpent, une tarentule, un requin et un piranha sont une ancienne bande de criminels repentis tentant une réinsertion dans la société. Cependant, leur mauvaise réputation … Relais Culturel Les Bad Guys 2