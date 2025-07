Les Bains des Docks fêtent leur 17 ans Quai de la Réunion Le Havre

Les Bains des Docks fêtent leur 17 ans Quai de la Réunion Le Havre lundi 14 juillet 2025.

Les Bains des Docks fêtent leur 17 ans

Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-14

fin : 2025-07-20

2025-07-14

Les Bains des Docks fêtent leur anniversaire le 17 juillet… Et pour l’occasion, place à une semaine entière de festivités !

Au programme :

– Structures gonflables

– Paddles

– Mascottes

– Petits bateaux

– Volley-ball

– Water-polo

– Atelier Nougatine

– Photobooth

– Massage au bord des bassins

– Bar gourmand

Des animations pour petits et grands, de la bonne humeur, et une ambiance festive garantie

On vous attend nombreux pour souffler cette nouvelle année avec nous !

Téléchargez le programme complet :

Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 29 55 contact@les-bains-des-docks.com

English : Les Bains des Docks fêtent leur 17 ans

Les Bains des Docks celebrates its anniversary on July 17? And for the occasion, a whole week of festivities!

On the program

– Inflatable structures

– Paddles

– Mascots

– Small boats

– Volleyball

– Water polo

– Nougatine workshop

– Photobooth

– Poolside massage

– Gourmet bar

Entertainment for young and old, good humour and a guaranteed festive atmosphere

We look forward to seeing you all off to ring in the New Year with us!

Download the full program:

German :

Die Bains des Docks feiern am 17. Juli ihren Geburtstag? Zu diesem Anlass wird eine ganze Woche lang gefeiert!

Auf dem Programm stehen:

– Hüpfburgen

– Paddles

– Maskottchen

– Kleine Boote

– Volleyball

– Wasserball

– Atelier Nougatine

– Photobooth

– Massage an den Beckenrändern

– Gourmet-Bar

Animationen für Groß und Klein, gute Laune und eine garantiert festliche Stimmung

Wir erwarten Sie zahlreich, um mit uns das neue Jahr auszupusten!

Laden Sie das vollständige Programm herunter :

Italiano :

I Bains des Docks festeggiano il loro anniversario il 17 luglio? E per l’occasione, c’è un’intera settimana di festeggiamenti!

In programma:

– Strutture gonfiabili

– Pagaie

– Mascotte

– Piccole barche

– Pallavolo

– Pallanuoto

– Laboratorio di torrone

– Cabina fotografica

– Massaggio a bordo piscina

– Bar gourmet

Intrattenimento per grandi e piccini, buonumore e un’atmosfera di festa garantita

Vi aspettiamo per festeggiare con noi il nuovo anno!

Scarica il programma completo:

Espanol :

Los Bains des Docks celebran su aniversario el 17 de julio? Y para la ocasión, ¡toda una semana de festejos!

En el programa:

– Estructuras hinchables

– Palas

– Mascotas

– Barcos pequeños

– Voleibol

– Waterpolo

– Taller de turrones

– Fotomatón

– Masaje junto a la piscina

– Bar gastronómico

Animación para grandes y pequeños, buen humor y ambiente festivo garantizado

Esperamos verles a todos con nosotros para celebrar el Año Nuevo

Descargue el programa completo:

L’événement Les Bains des Docks fêtent leur 17 ans Le Havre a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie