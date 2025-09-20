Les Bains-Douches municipaux Bains-douches Laval

Les Bains-Douches municipaux Bains-douches Laval samedi 20 septembre 2025.

Les Bains-Douches municipaux 20 et 21 septembre Bains-douches Mayenne

Accès libre selon les jauges de sécurité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ouvert au public en 1927, l’établissement des bains-douches municipaux reçoit un décor remarquable de mosaïques réalisé par l’atelier rennais d’Isidore Odorico. Ce petit joyau architectural de style Art Déco est l’un des fleurons du patrimoine du grand Ouest.

Bains-douches 32 Quai Albert Goupil, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire 0253741250 https://www.laval.fr/decouvrir-sortir/musees-lieux-dexposition/les-bains-douches-municipaux L’établissement ouvre ses portes à la fin de l’année 1926. Il dispose alors de quatre baignoires, seize cabines de douche et d’un WC. L’édifice, d’ampleur relativement modeste, a conservé son décor extérieur de ferronneries et, surtout, son revêtement intérieur de mosaïque dû à Isidore Odorico. A partir des années 1980, avec l’amélioration de l’habitat privé, la fréquentation diminue conduisant à la fermeture des Bains, en novembre 2003.

A l’issue d’un chantier de restauration exemplaire, les bains douches municipaux, fleuron de l’architecture Art Déco, ont rouvert leurs portes au public. C’est aujourd’hui un lieu dédié aux rencontres culturelles et artistiques.

Ouvert au public en 1927, l’établissement des bains-douches municipaux reçoit un décor remarquable de mosaïques réalisé par l’atelier rennais d’Isidore Odorico. Ce petit joyau architectural de style…

Ville de Laval