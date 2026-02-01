les Bains du rocher Live Musique Pool party Dj set Dj & Bouées Cadeaux Bains du Rocher Cauterets
les Bains du rocher Live Musique Pool party Dj set Dj & Bouées Cadeaux Bains du Rocher Cauterets mardi 17 février 2026.
les Bains du rocher Live Musique Pool party Dj set Dj & Bouées Cadeaux
Bains du Rocher Avenue du Docteur Domer Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 18:30:00
fin : 2026-02-17 21:30:00
Date(s) :
2026-02-17
Profitez d’un concert live dans l’eau naturellement chaude de notre spa thermal. Un moment unique alliant musique live DJ et détente.
.
Bains du Rocher Avenue du Docteur Domer Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 14 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a live concert in the naturally warm water of our thermal spa. A unique moment combining live DJ music and relaxation.
L’événement les Bains du rocher Live Musique Pool party Dj set Dj & Bouées Cadeaux Cauterets a été mis à jour le 2026-02-09 par OT de Cauterets|CDT65