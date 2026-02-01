les Bains du rocher Live Musique Pool party Dj set Dj & Bouées Cadeaux Bains du Rocher Cauterets

les Bains du rocher Live Musique Pool party Dj set Dj & Bouées Cadeaux

Bains du Rocher Avenue du Docteur Domer Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-17 18:30:00

fin : 2026-02-17 21:30:00

2026-02-17

Profitez d’un concert live dans l’eau naturellement chaude de notre spa thermal. Un moment unique alliant musique live DJ et détente.

Bains du Rocher Avenue du Docteur Domer Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 14 20

Enjoy a live concert in the naturally warm water of our thermal spa. A unique moment combining live DJ music and relaxation.

L’événement les Bains du rocher Live Musique Pool party Dj set Dj & Bouées Cadeaux Cauterets a été mis à jour le 2026-02-09 par OT de Cauterets|CDT65