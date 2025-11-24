Les balades culturelles, présentation Espace Saint-Jean Autun

Les balades culturelles, présentation

2025-11-24 14:30:00

Nous vous proposons de créer un parcours pédestre et de réaliser une exposition photo autour de ce projet découper en 8 séances gratuites. Un rendez vous où toutes les générations sont invitées à partager culture et patrimoine local. .

