Les balades d'Actéon – Cabrerets, 24 mai 2025

Lot

Les balades d'Actéon Vallées du Lot et du Célé Cabrerets

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-27

2025-05-24

Dans le cadre du festival Cahors Juin Jardins, Actéon tracera sa piste de site en site, comme des refuges invitant à des rencontres furtives en reliance avec l’animal et les paysages du Quercy.

Actéon se promènera dans les vallées du Lot et du Célé

Artiste plasticien, François Lelong travaille dans et avec le paysage, sous la forme de sculptures et installations réalisées avec des matériaux extraits sur site, et imprégnées des caractéristiques culturelles, environnementales et historiques des lieux d’intervention. .

Cabrerets 46330 Lot Occitanie contact@juin-jardins.fr

English :

As part of the Cahors Juin Jardins festival, Actéon will trace its trail from site to site, like refuges inviting you to furtive encounters with animals and the landscapes of Quercy.

Actéon will wander through the Lot and Célé valleys

German :

Im Rahmen des Festivals Cahors Juin Jardins wird Actéon seine Spur von Ort zu Ort ziehen, wie Zufluchtsorte, die zu heimlichen Begegnungen in Verbindung mit dem Tier und den Landschaften des Quercy einladen.

Actéon wandert durch die Täler des Lot und der Célé

Italiano :

Nell’ambito del festival Cahors Juin Jardins, l’Actéon si snoda da un sito all’altro, come un rifugio che invita a incontri furtivi con gli animali e i paesaggi del Quercy.

Actéon attraverserà le valli del Lot e del Célé

Espanol :

En el marco del festival Juin Jardins de Cahors, Actéon trazará su recorrido de un lugar a otro, como refugios que invitan a encuentros furtivos con los animales y los paisajes del Quercy.

Actéon recorrerá los valles del Lot y del Célé

