Pas-de-Calais

Début : 2025-07-10

fin : 2025-08-28

2025-07-10

En partant du Musée, partez à la découverte des curiosités du patrimoine berckois, Jean Max Gonsseaume, véritable conteur et transmetteur de l’Histoire vous dévoilera les pépites architecturales et historiques de Berck sur Mer

7€/adulte et 3€/-18 ans à régler à l’entrée du Musée. Pas de règlement en ligne.

Durée 2h

Tous les jeudis du 10/07 au 28/08 de 15h à 17h

Se présenter 5 minutes avant le début de la visite.

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo). .

60 Rue De L’Impératrice

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France

