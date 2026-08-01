Informations pratiques

Sainte-Honorine-du-Fay

Les Balades de La Marmite Nature

La Marmite Nature Sainte-Honorine-du-Fay Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-22

Balades et ateliers sur le thème des Plantes Comestibles avec Agnès à Sainte-Honorine-Du-Fay

Les prochains ateliers de la Marmite Nature approchent… Selon les goûts: écoute de contes ou cuisine sauvage!

Que diriez-vous de partager un moment en plein air, instructif et convivial pour en savoir plus sur les plantes sauvages comestibles?

Le premier atelier nous emmène dans l’univers des plantes sauvages au travers des contes.

L’idée du deuxième atelier est de cueillir quelques espèces facilement identifiables pour concocter un apéritif sauvage. .

La Marmite Nature Sainte-Honorine-du-Fay 14210 Calvados Normandie +33 6 62 49 15 32 lamarmitenature@ecomail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Balades de La Marmite Nature

Walks and workshops on edible plants with Agnès in Sainte-Honorine-Du-Fay

L’événement Les Balades de La Marmite Nature Sainte-Honorine-du-Fay a été mis à jour le 2026-07-29 par Orne Odon Tourisme