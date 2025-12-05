Les balades de Léo à Saint Cirq Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-14
2025-12-12
Voici l’hiver qui approche… L’heure des Balades de Léo aussi ! Le rendez-vous est donné pour célébrer le solstice d’hiver.
Saint-Cirq-Souillaguet 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr
English :
Winter is approaching? And so is the time for the Balades de Léo! It’s time to celebrate the winter solstice.
