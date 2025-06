Les Balades de l’Eté au Domaine du Petit Clocher – Cléré-sur-Layon 17 juillet 2025 10:00

Maine-et-Loire

Les Balades de l’Eté au Domaine du Petit Clocher 6 Lieu-dit La Laiterie Cléré-sur-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 11:30:00

Date(s) :

2025-07-17

Découvrez le domaine autrement lors d’une visite guidée suivie d’une dégustation commentée de nos vins.

6 Lieu-dit La Laiterie

Cléré-sur-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 54 51 contact@domainedupetitclocher.fr

English :

Discover the estate in a different way during a guided tour followed by a commented tasting of our wines.

German :

Entdecken Sie das Weingut auf andere Weise bei einer Führung mit anschließender kommentierter Weinprobe.

Italiano :

Scoprite la tenuta in modo diverso durante una visita guidata seguita da una degustazione commentata dei nostri vini.

Espanol :

Descubra la finca de una forma diferente durante una visita guiada seguida de una cata comentada de nuestros vinos.

