Les Balades de Marianne

28 Rue du 8 Mai 1945 Pommiers Aisne

Gratuit

Début : 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

2025-09-13

Déambulation poétique, historique et familiale à travers le village de Pommiers.

30 places disponibles.

Sur réservation uniquement au 06 07 09 15 96

Le lieu sera communiqué au dernier moment aux inscrits par sms ou courriel. 0 .

28 Rue du 8 Mai 1945 Pommiers 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 73 00 96 mairie.de.pommiers02@orange.fr

L’événement Les Balades de Marianne Pommiers a été mis à jour le 2025-09-02 par SIM Hauts-de-France OT du Soissonnais-Valois