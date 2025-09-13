Les Balades de Marianne Pommiers
Les Balades de Marianne
28 Rue du 8 Mai 1945 Pommiers Aisne
Déambulation poétique, historique et familiale à travers le village de Pommiers.
30 places disponibles.
Sur réservation uniquement au 06 07 09 15 96
Le lieu sera communiqué au dernier moment aux inscrits par sms ou courriel. 0 .
28 Rue du 8 Mai 1945 Pommiers 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 73 00 96 mairie.de.pommiers02@orange.fr
