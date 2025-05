LES BALADES DU CONFLENT « A HAUTEUR DU COL DE JAU » – Molitg-les-Bains, 12 juin 2025 16:00, Molitg-les-Bains.

Pyrénées-Orientales

LES BALADES DU CONFLENT « A HAUTEUR DU COL DE JAU » Molitg-les-Bains Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-12 16:00:00

2025-06-12

Longtemps connue comme la station de ski la plus proche de la Méditerranée, à 1500m d’altitude le Col de Jau nous offrira, dans un paysage de montagne et dans une végétation digne des Pyrénées, une vue incroyable sur la vallée de la Castellane et, peut-être, sur quelques grands rapaces du coin.

Balade facile pour marcheurs habitués, 3h maximum. Covoiturage au départ de Molitg.

Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com

English :

Long known as the closest ski resort to the Mediterranean, the Col de Jau, at an altitude of 1,500 m, offers an incredible view of the Castellane valley and perhaps a few of the local birds of prey, in a mountain landscape with Pyrenean vegetation.

Easy walk for experienced hikers, 3 hours maximum. Carpooling from Molitg.

German :

Lange Zeit als der dem Mittelmeer am nächsten gelegene Skiort bekannt, wird uns der Col de Jau in 1500 m Höhe in einer Berglandschaft und einer Vegetation, die den Pyrenäen würdig ist, einen unglaublichen Blick auf das Castellane-Tal und vielleicht auch auf einige der großen Greifvögel der Gegend bieten.

Leichter Spaziergang für geübte Wanderer, maximal 3 Stunden. Fahrgemeinschaften ab Molitg.

Italiano :

Conosciuto da tempo come la stazione sciistica più vicina al Mediterraneo, il Col de Jau, a 1.500 metri di altitudine, offre una vista incredibile sulla valle di Castellane e forse su qualche rapace locale, in un paesaggio montano con una vegetazione degna dei Pirenei.

Escursione facile per escursionisti esperti, della durata massima di 3 ore. Possibilità di raggiungere Molitg con l’auto.

Espanol :

Conocida desde hace tiempo como la estación de esquí más cercana al Mediterráneo, el Col de Jau, a 1.500 m de altitud, ofrece una vista increíble del valle de Castellane y quizás algunas de las rapaces locales, en un paisaje de montaña con una vegetación digna de los Pirineos.

Recorrido fácil para senderistas experimentados, 3 horas máximo. Coche compartido desde Molitg.

