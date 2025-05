LES BALADES DU CONFLENT « AUTOUR D’EVOL » – Molitg-les-Bains, 26 juin 2025 16:00, Molitg-les-Bains.

Pyrénées-Orientales

LES BALADES DU CONFLENT « AUTOUR D’EVOL » Molitg-les-Bains Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-26 16:00:00

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-26

Au départ d’un village classé parmi les plus beaux de France au caractère montagnard, aux murs de schistes et aux toits en lloses, doté d’une église romane, en passant par un ancien château féodal du XIII° siècle, cette balade nous emmène au croisement des végétations méditerranéenne et pyrénéenne.

Balade facile pour marcheurs habitués, 3h maximum. Covoiturage au départ de Molitg.

Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com

English :

Starting out from one of the most beautiful villages in France, with its mountain character, schist walls and llose roofs, Romanesque church and former 13th-century feudal castle, this walk takes us to the crossroads of Mediterranean and Pyrenean vegetation.

Easy walk for experienced walkers, maximum 3 hours. Carpooling from Molitg.

German :

Von einem Dorf aus, das zu den schönsten Frankreichs zählt, mit Bergcharakter, Schiefermauern und Lloss-Dächern, einer romanischen Kirche und einem ehemaligen Feudalschloss aus dem 13. Jahrhundert führt uns diese Wanderung zur Kreuzung der mediterranen und pyrenäischen Vegetation.

Leichte Wanderung für geübte Wanderer, maximal 3 Stunden. Fahrgemeinschaften ab Molitg.

Italiano :

Partendo da un villaggio classificato come uno dei più belli di Francia, con il suo carattere montano, i suoi muri di scisto e i suoi tetti di luserna, la chiesa romanica e l’ex castello feudale del XIII secolo, questa passeggiata ci porta all’incrocio tra la vegetazione mediterranea e quella pirenaica.

Passeggiata facile per escursionisti esperti, 3 ore al massimo. Trasferimento in auto da Molitg.

Espanol :

Partiendo de un pueblo catalogado como uno de los más bellos de Francia, con su carácter montañoso, sus muros de esquisto y sus tejados de pizarra, su iglesia románica y su antiguo castillo feudal del siglo XIII, este paseo nos lleva a la encrucijada de la vegetación mediterránea y pirenaica.

Paseo fácil para senderistas experimentados, 3 horas máximo. Coche compartido desde Molitg.

