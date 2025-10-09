LES BALADES DU CONFLENT EUS SANS DESSUS DESSOUS Molitg-les-Bains

Molitg-les-Bains Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-09 14:30:00

Dans les champs, dans le village, sur la colline qui domine, Eus dans tous ses états. A travers les champs d’arbres fruitiers, le village médiéval et ses ruelles, se promenant sur la colline qui domine, découvrez un des plus beaux villages de France ! Balade facile, 3h maximum. Covoiturage au départ de Molitg. Sur réservation.

Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com

English :

In the fields, in the village, on the hill that dominates, Eus in all its states. Through the fields of fruit trees, the medieval village and its narrow streets, walking on the hill that dominates, discover one of the most beautiful villages in France! Easy walk, 3h maximum. Carpooling from Molitg. Reservations required.

German :

In den Feldern, im Dorf, auf dem Hügel, der alles überragt, Eus in all seinen Zuständen. Durch die Obstbaumfelder, das mittelalterliche Dorf und seine Gassen, bei einem Spaziergang auf dem Hügel, der alles überragt, entdecken Sie eines der schönsten Dörfer Frankreichs! Leichter Spaziergang, maximal 3 Stunden. Fahrgemeinschaften von Molitg aus. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Nei campi, nel villaggio, sulla collina che domina, Eus in tutti i suoi stati. Attraverso i campi di alberi da frutto, il borgo medievale e le sue stradine, passeggiando sulla collina che lo domina, scoprite uno dei più bei villaggi di Francia! Passeggiata facile, 3 ore al massimo. Trasferimento in auto da Molitg. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

En los campos, en el pueblo, en la colina que domina, Eus en todos sus estados. A través de los campos de árboles frutales, el pueblo medieval y sus callejuelas, paseando por la colina que domina, ¡descubra uno de los pueblos más bonitos de Francia! Paseo fácil, 3 horas máximo. Coche compartido desde Molitg. Imprescindible reservar.

