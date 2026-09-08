LES BALADES DU CONFLENT « JUJOLS, FENETRE SUR LE CANIGO » Molitg-les-Bains
jeudi 15 octobre 2026 · Molitg-les-Bains
Informations pratiques
Molitg-les-Bains
LES BALADES DU CONFLENT « JUJOLS, FENETRE SUR LE CANIGO »
Molitg-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : 14 – 14 – 14
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-15 14:00:00
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-10-15 2026-11-05
Balades faciles pour marcheurs habitués, 3H de marche max., sans grandes difficultés…
Covoiturage au départ de Molitg et autres points de rdv sur renseignements
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Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99
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English :
Easy hikes for experienced walkers, max. 3 hrs, no major difficulties…
Carpooling from Molitg and other meeting points on request
L’événement LES BALADES DU CONFLENT « JUJOLS, FENETRE SUR LE CANIGO » Molitg-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par OTI CONFLENT CANIGO
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