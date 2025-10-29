LES BALADES DU CONFLENT « VISITE DE LA CHAPELLE DES BAINS, DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE DE MOLITG-LES-BAINS » Molitg-les-Bains
LES BALADES DU CONFLENT « VISITE DE LA CHAPELLE DES BAINS, DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE DE MOLITG-LES-BAINS »
Molitg-les-Bains Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-29 14:30:00
2025-10-29
Visite guidée de la chapelle, de l’église Sainte-Marie et du village de Molitg-les-Bains.
Balade en ville de 2h, pour découvrir le patrimoine, les anecdotes et les gens d’ici.
Rdv devant le bistrot de pays « le royal ». Covoiturage fortement conseillé.
Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com
English :
Guided tour of the chapel, Sainte-Marie church and village of Molitg-les-Bains.
A 2-hour stroll through the town to discover its heritage, anecdotes and local people.
Meeting point in front of the local bistro « Le Royal ». Carpooling strongly recommended.
German :
Geführte Besichtigung der Kapelle, der Kirche Sainte-Marie und des Dorfes Molitg-les-Bains.
Zweistündiger Spaziergang durch die Stadt, um das Kulturerbe, Anekdoten und die Menschen hier zu entdecken.
Treffpunkt vor dem Bistro de Pays « le royal ». Fahrgemeinschaften werden dringend empfohlen.
Italiano :
Visita guidata della cappella, della chiesa di Sainte-Marie e del villaggio di Molitg-les-Bains.
Passeggiata di 2 ore attraverso la città per scoprirne il patrimonio, gli aneddoti e la popolazione locale.
Punto d’incontro davanti al bistrot locale « le royal ». Si consiglia vivamente di unire le auto.
Espanol :
Visita guiada de la capilla, la iglesia de Sainte-Marie y el pueblo de Molitg-les-Bains.
Paseo de 2 horas por el pueblo para descubrir su patrimonio, sus anécdotas y sus habitantes.
Punto de encuentro frente al bistro local « le royal ». Se recomienda compartir el coche.
