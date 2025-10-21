LES BALADES DU CONFLENT « VISITE DE L’ÉGLISE DE CORNEILLA-DE-CONFLENT » Corneilla-de-Conflent

Corneilla-de-Conflent Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 –

Tarif réduit

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Après avoir admiré l’architecture de l’église Sainte Marie, avec son clocher d’art roman et sa façade, vous y pénétrerez pour en contempler les nombreux trésors. Un rare retable gothique en albâtre, le maître-autel en marbre avec ses chapiteaux sculptés et à l’extérieur le chevet orné de sculptures.

Rdv devant l’église. Prévoir 3€ en supplément pour l’accès à l’église.

Corneilla-de-Conflent 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com

English :

After admiring the architecture of Sainte Marie church, with its Romanesque bell tower and facade, you’ll enter to contemplate its many treasures. A rare Gothic alabaster altarpiece, the marble high altar with its sculpted capitals, and the sculpted chevet outside.

Meeting point in front of the church. Allow 3? extra for access to the church.

German :

Nachdem Sie die Architektur der Kirche Sainte Marie mit ihrem romanischen Glockenturm und ihrer Fassade bewundert haben, betreten Sie die Kirche, um ihre zahlreichen Schätze zu betrachten. Ein seltener gotischer Altaraufsatz aus Alabaster, der Hauptaltar aus Marmor mit seinen geschnitzten Kapitellen und außen das mit Skulpturen geschmückte Kopfende.

Treffpunkt vor der Kirche. Für den Zugang zur Kirche ist ein Aufpreis von 3 ? einzuplanen.

Italiano :

Dopo aver ammirato l’architettura della chiesa di Sainte Marie, con il suo campanile e la sua facciata romanica, entrerete a contemplare i suoi numerosi tesori. Una rara pala d’altare gotica in alabastro, l’altare maggiore in marmo con i suoi capitelli scolpiti e il chevet scolpito all’esterno.

Punto d’incontro davanti alla chiesa. Per l’accesso alla chiesa è previsto un supplemento di 3 euro.

Espanol :

Tras admirar la arquitectura de la iglesia Sainte Marie, con su campanario y su fachada románicos, entrará para contemplar sus numerosos tesoros. Un raro retablo gótico de alabastro, el altar mayor de mármol con sus capiteles esculpidos y, en el exterior, la cabecera esculpida.

Punto de encuentro frente a la iglesia. El acceso a la iglesia tiene un suplemento de 3?

