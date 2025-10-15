LES BALADES DU CONFLENT « VISITE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE D’EUS » Eus
LES BALADES DU CONFLENT « VISITE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE D’EUS »
Eus Pyrénées-Orientales
Visite guidée d’Eus, classé parmi les plus beaux villages ensoleillés de France.
Balade en ville de 2 h permettant de découvrir le patrimoine, les anecdotes, les gens d’ici.
Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com
English :
Guided tour of Eus, one of France’s most beautiful sunny villages.
A 2-hour stroll through the town to discover its heritage, anecdotes and local people.
German :
Geführte Besichtigung von Eus, das zu den schönsten sonnigen Dörfern Frankreichs zählt.
Zweistündiger Stadtspaziergang, bei dem Sie das Kulturerbe, Anekdoten und die Menschen hier kennenlernen können.
Italiano :
Visita guidata di Eus, uno dei più bei villaggi soleggiati della Francia.
Una passeggiata di 2 ore attraverso la città per scoprirne il patrimonio, gli aneddoti e la popolazione locale.
Espanol :
Visita guiada de Eus, uno de los pueblos soleados más bellos de Francia.
Un paseo de 2 horas por el pueblo para descubrir su patrimonio, sus anécdotas y sus gentes.
