LES BALADES DU CONFLENT VISITE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE D’EUS Eus
Tarif : 6€
Visite guidée d’Eus, classé parmi les plus beaux villages ensoleillés de France.
Balade en ville de 2 h permettant de découvrir le patrimoine, les anecdotes, les gens d’ici. Réservation obligatoire.
Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com
Guided tour of Eus, one of France’s most beautiful sunny villages.
A 2-hour stroll through the town to discover its heritage, anecdotes and local people. Booking essential.
