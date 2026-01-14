LES BALADES DU CONFLENT VISITE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE D’EUS

Eus Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-06 14:00:00

2026-02-06

Visite guidée d’Eus, classé parmi les plus beaux villages ensoleillés de France.

Balade en ville de 2 h permettant de découvrir le patrimoine, les anecdotes, les gens d’ici. Réservation obligatoire.

Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com

English :

Guided tour of Eus, one of France’s most beautiful sunny villages.

A 2-hour stroll through the town to discover its heritage, anecdotes and local people. Booking essential.

