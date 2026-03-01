LES BALADES DU CONFLENT VISITE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE D’EUS

Eus Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 14:00:00

fin : 2026-03-27 15:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Visite guidée du village d’Eus, classé parmi les plus beaux villages ensoleillés de France et de son église.

Balade en ville de 2 h maximum permettant de découvrir le patrimoine, les anecdotes et les gens d’ici.

Rdv devant la mairie. Réservation obligatoire. Petites randonnées ou visites individualisées ou en groupe sur demande.

.

Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of Eus, one of France’s most beautiful sunny villages, and its church.

A maximum 2-hour stroll through the town to discover its heritage, anecdotes and local people.

Meeting point in front of the town hall. Reservations required. Short walks, individual or group tours on request.

L’événement LES BALADES DU CONFLENT VISITE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE D’EUS Eus a été mis à jour le 2026-02-13 par OTI CONFLENT CANIGO