LES BALADES DU CONFLENT VISITE GUIDÉE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE DE RIA Molitg-les-Bains
LES BALADES DU CONFLENT VISITE GUIDÉE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE DE RIA Molitg-les-Bains mardi 21 avril 2026.
LES BALADES DU CONFLENT VISITE GUIDÉE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE DE RIA
Carrer de l’empedriada Molitg-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21 16:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Visite guidée du village et de l’église de Ria, le berceau de la Catalogne.
Promenade tranquille de 2 h maximum, accessible à tous, pour découvrir les particularités, les anecdotes des gens d’ici.
Rdv devant l’église de Ria. Covoiturage fortement conseillé. Réservation obligatoire.
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Carrer de l’empedriada Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com
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English :
Guided tour of the village and church of Ria, the cradle of Catalonia.
A leisurely stroll of no more than 2 hours, accessible to all, to discover the peculiarities and anecdotes of the local people.
Meeting point in front of Ria church. Carpooling strongly recommended. Reservations required.
L’événement LES BALADES DU CONFLENT VISITE GUIDÉE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE DE RIA Molitg-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par OTI CONFLENT CANIGO