LES BALADES DU CONFLENT VISITE GUIDÉE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE DE RIA

Carrer de l’empedriada Molitg-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 14:30:00

fin : 2026-05-12 16:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Visite guidée du village et de l’église de Ria, le berceau de la Catalogne.

Promenade tranquille de 2 h maximum, accessible à tous, pour découvrir les particularités, les anecdotes des gens d’ici.

Rdv devant l’église de Ria. Covoiturage fortement conseillé. Réservation obligatoire.

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Carrer de l’empedriada Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com

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English :

Guided tour of the village and church of Ria, the cradle of Catalonia.

A leisurely stroll of no more than 2 hours, accessible to all, to discover the peculiarities and anecdotes of the local people.

Meeting point in front of Ria church. Carpooling strongly recommended. Reservations required.

L’événement LES BALADES DU CONFLENT VISITE GUIDÉE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE DE RIA Molitg-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par OTI CONFLENT CANIGO